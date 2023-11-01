Politico: Еврокомиссия посоветовала начать переговоры о статусе Киева в ЕС без привилегий

Заявка "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме", отмечает газета со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз (ЕС), однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, 8 ноября ЕК опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором рекомендует "начать переговоры о принятии [в состав сообщества] Украины и Молдавии", развитие которых будет зависеть от ряда "технических оговорок". Включая вопросы независимости судебной власти, защиту прав меньшинств и антикоррупционные меры. При этом источники газеты указывают, что эти оговорки будут "существенными и не первым случаем, когда Брюссель скрывает за маской технических деталей большие политические последствия".

Издание также обращает внимание на попавшее в его распоряжение обращение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран сообщества и государств - кандидатов на вступление, где отмечается, что ни одна заявка на вступление в ЕС "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме". Politico указывает, что данное предостережение "всего лишь выносит на публику то, о чем дипломаты стран ЕС говорили уже несколько месяцев за закрытыми дверями", а также "служит опровержением" слов главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал сообщество принять Украину в его состав до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.