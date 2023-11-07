7 ноября, 11:31
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей ХАМАС в районе Бейт-Ханун в секторе Газа

AP Photo/ Jack Guez
© AP Photo/ Jack Guez

Объекты находились внутри жилого дома

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ведут поиски туннелей радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа и нейтрализуют их. Об этом сообщила армейская пресс-служба, указав, что несколько туннелей были уничтожены в районе города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

"Солдаты продолжают обнаруживать и уничтожать террористические туннели ХАМАС. Военнослужащие в понедельник (6 ноября - прим. ТАСС) обнаружили несколько туннелей внутри жилого дома в жилом районе у Бейт-Хануна. Бойцы разрушили туннели", - говорится в заявлении. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация