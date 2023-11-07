7 ноября, 14:45

Союз журналистов ФРГ осудил задержание немецких журналистов на Западном берегу реки Иордан

Глава DJV Мика Бойстер отметил, что "это было явное нарушение свободы прессы, которое не должно повторяться"

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Немецкий союз журналистов (Deutsche Journalisten-Verband, DJV) осудил задержание группы журналистов германского телеканала ARD военными Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан.

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"Это было явное нарушение свободы прессы, которое не должно повторяться - независимо от дальнейшего хода войны на Ближнем Востоке", - заявил глава DJV Мика Бойстер.

5 ноября группа журналистов ARD была задержана израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. В адрес представителей СМИ звучали угрозы. Студия ARD в Тель-Авиве рассматривает это как явную атаку на свободу прессы. Инцидент произошел к югу от Хеврона - крупнейшего города в южной части Западного берега реки Иордан. По мнению журналистов, задержавшие их израильские солдаты, вероятно, были поселенцами из этого района, которые теперь были призваны в резерв.

Ситуация нормализовалась примерно через час после инцидента, когда были вызваны другие израильские военные и полицейские. Ассоциация иностранной прессы еврейского государства объявила, что примет меры по этому случаю. Студия ARD в Тель-Авиве наймет адвоката для изучения юридических последствий инцидента. 

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