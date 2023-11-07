В Мексике заявили, что не будут разрывать отношения с Израилем

МЕХИКО, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Мексики не планируют разрывать дипломатические отношения с Израилем из-за его операции в секторе Газа, но настаивают на мирном решении конфликта. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства.
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"Мы не собираемся разрывать отношения с Израилем и не собираемся занимать какую-либо позицию, отличную от поиска мира, - сказал он. - Я выступаю за мир и за прекращение огня. В чем вина мирных граждан? Погибших уже более 10 тыс., среди них много детей".
Ранее своих послов из Израиля отозвали несколько стран, включая Иорданию, Колумбию, Турцию, Чили, ЮАР, а Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений.