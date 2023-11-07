Порошенко выступил против проведения президентских выборов на Украине

Оппозиционный политик выразил солидарность с последними заявлениями нынешнего главы государства Владимира Зеленского

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против проведения в стране выборов в период боевых действий. Тем самым оппозиционный политик выразил солидарность с последними заявлениями нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

"Мы не имеем права на политические игры, хайп и выборы в условиях смертельной для страны угрозы. Это не детские игры, когда речь идет о самом существовании украинской государственности", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.

При этом экс-президент призвал Зеленского к "исправлению ошибок", которых, по его мнению, было сделано немало.

6 ноября Зеленский потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов. Его заявление прозвучало в связи с активизацией в стране разговоров о возможном голосовании и появления информации, что власти якобы начинают подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. Кроме того, украинское издание "Страна" высказывало мнение, что шансы Зеленского на переизбрание уменьшатся, если свою кандидатуру на президентских выборах выставит нынешний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.