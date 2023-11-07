7 ноября, 16:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сочли решение суда Баку по делу Хачатряна противоречащим международным нормам

Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, обвинения против 68-летнего жителя Нагорного Карабаха были сфабрикованы

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Решение бакинского суда по делу Вагифа Хачатряна противоречит "любым нормам, в том числе международному гуманитарному праву". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

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"Несмотря на то, что он категорически отрицал все сфабрикованные обвинения, 68-летний житель Нагорного Карабаха был "приговорен" к 15 годам лишения свободы после шоу, которое шло в Баку более месяца. Подчеркиваем, что это противоречит любым нормам, в том числе международному гуманитарному праву", - написала Бадалян в социальной сети X (ранее Twitter).

Хачатряна в июле задержали на армяно-азербайджанской границе, когда он в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста направлялся в Армению на лечение. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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