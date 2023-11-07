СМИ: на КПП "Рафах" из сектора Газа прибыли более 500 иностранных граждан

Телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya не уточнил, гражданами каких государств они являются

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Более 500 иностранных граждан прибыли на расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа КПП "Рафах". Об этом сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Канал не уточняет, гражданами каких государств они являются. Кроме того, по его информации, около 35 грузовиков с гуманитарной помощью населению палестинского анклава были подготовлены к отправке через погранпереход в сектор Газа.

Минздрав Египта со своей стороны сообщил, что принял на лечение 12 больных раком детей из палестинского анклава. Они уже прошли медицинский осмотр и направлены в специализированные детские больницы.

По данным новостного портала Al-Youm as-Sabia, по меньшей мере 1,4 тыс. иностранцев были эвакуированы из сектора Газа до настоящего времени на египетскую территорию через наземный переход "Рафах".