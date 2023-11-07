США следят за развитием ситуации с нападением на колонну президента Палестины

Как заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, на данный момент у него "каких-либо конкретных" заявлений на этот счет

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США следят за развитием ситуации вокруг нападения на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что на данный момент у него "каких-либо конкретных" заявлений на этот счет. "Мы продолжаем следить за этим, и как только получим больше информации относительно позиции США, мы, несомненно, сообщим об этом. Как следует из публикаций, президент Аббас не пострадал", - заявил Пател.

"По мере поступления информации, развития этой ситуации и появления данных, которыми мы сможем поделиться, мы обязательно сделаем это", - отметил он.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что на колонну президента Палестины было совершено вооруженное нападение, один человек из охраны Аббаса убит. По данным портала газеты Hürriyet, ответственность за нападение на себя взяла радикальная группировка "Дети Абу Джандала". Ранее, как утверждается, они выдвинули ему 24-часовой ультиматум по Газе.