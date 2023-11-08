СМИ: Греция сообщила о контакте с восемью согражданами, оставшимися в монастыре в Газе

Имена этих греков передали израильским и египетским властям, сообщает газета Kathimerini

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. МИД Греции находится в контакте с восемью согражданами, которые остаются в монастыре Святого Порфирия в городе Газа. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, МИД через генеральное консульство в Иерусалиме постоянно находится в контакте с греками, которые продолжают оставаться на территории монастыря Святого Порфирия в городе Газа. "Имена всех восьми греков, оставшихся в монастыре, переданы как израильским, так и египетским властям. Израильские власти проинформированы о пребывании в монастыре граждан Греции. Министерство иностранных дел продолжает находиться в режиме готовности. Когда контрольно-пропускной пункт "Рафах" будет вновь открыт, и граждане Греции смогут туда прибыть, то их, если они того пожелают, перевезут в Египет", - сообщили дипломатические источники.

20 октября архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил греческому телеканалу ERT-1, что Израиль ударил ракетой по офисам и входу в монастырь Святого Порфирия. Патриарх Иерусалимский Феофил III во время поминальной службы о погибших в результате бомбежек в секторе Газа помянул и души "жертв израильского авиаудара по территории православного храма святого Порфирия, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, искавших убежища в храме, постройка которого относится к V веку". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением.

Храм святого Порфирия - старейший христианский приход в Газе, по данным палестинского агентства WAFA, это третья по древности христианская церковь в мире. Впервые храм был воздвигнут в 452 году и посвящен святому Порфирию - епископу Газы, проповедовавшему христианство язычникам в этом городе. По преданию, его мощи покоятся на территории прихода. Основа современного здания датируется 1150-1160 годами, во второй половине XIX века храм был реконструирован.