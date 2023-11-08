Додон указал на отсутствие плюсов для граждан Молдавии политики сближения с ЕС

По словам бывшего президента республики, граждане получили "только миллионные кредиты под высокие проценты"

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Политика сближения с ЕС, которую проводит президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) не принесла гражданам ничего хорошего. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"При проевропейской власти ПДС в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего - только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", - написал Додон в Telegram-канале.

По его мнению, в центре проводимой государством политики должны быть интересы граждан, а не внешние векторы. "В центре государственной политики должны быть исключительно интересы Республики Молдова и молдавских граждан. И для этого мы будем вести переговоры, общаться и заключать политические и экономические связи с любой страной, где это будет выгодно. <…> Никаких жестких внешних векторов, предполагающих отказ от суверенитета и ссоры с другими стратегическими партнерами", - подчеркнул Додон.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. По всем странам ЕК включила несколько условий, которые они должны выполнить до принятия окончательного решения. Первым из них для всех стран является усиление борьбы с коррупцией.