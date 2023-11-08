8 ноября, 20:36
Палестино-израильский конфликт

Представитель ХАМАС назвал движение "неотъемлемой частью палестинского народа"

Салех аль-Арури также заявил, что "и арабам, и мусульманам, и палестинцам недопустимо говорить о проблеме Газы после ХАМАС"

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение является "неотъемлемой частью палестинского народа", и назвал недопустимыми рассуждения о секторе Газа после ХАМАС.

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"И арабам, и мусульманам, и палестинцам недопустимо говорить о проблеме Газы после ХАМАС. Заверяем вас, что силы сопротивления одержат победу [над Израилем]. <...> ХАМАС является неотъемлемой частью палестинского народа", - подчеркнул аль-Арури, слова которого приводятся в Telegram-канале движения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках визита в Японию заявил, что сектор Газа не может управляться в будущем ни движением ХАМАС, ни Израилем. Он допустил, что анклаву потребуется некий "переходный период". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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