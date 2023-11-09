Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по территории Ливана

По информации армейской пресс-службы, в число подвергшихся ударам целей вошли военные структуры и посты, а также технические средства, использовавшиеся для направления террористических атак

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые авиаудары по военной инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуски, произведенные за последний день в направлении Израиля, истребители Армии обороны Израиля некоторое время назад нанесли удары по инфраструктуре террора в Ливане", - говорится в сообщении.

По информации армии, в число подвергшихся ударам целей вошли "военные структуры и посты, в которых действовали террористы, а также ряд технических средств, использовавшихся для направления террористических атак против Израиля".

Кроме того, сообщили в армии, израильские военные нанесли удар по вооруженной группе в Ливане, которая действовала в районе израильского приграничного населенного пункта Биранит.