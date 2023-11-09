Al Jazeera: директор ЦРУ прибудет в Катар

По данным издания, Уильям Бернс намерен обсудить освобождение удерживаемых ХАМАС заложников

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибудет 9 ноября в Катар. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их сведениям, в эмирате Бернс намерен провести "переговоры, касающиеся сделки по освобождению заложников", удерживаемых в Газе радикальным палестинским движением ХАМАС.

Телеканал NBC News со ссылкой на двух дипломатов информировал о том, что США и Катар обсуждают с Израилем возможность объявить гуманитарную паузу сроком до трех дней, чтобы обеспечить доставку помощи в сектор Газа и освободить некоторых заложников. По словам источников, Катар выступает в качестве посредника и в течение уже нескольких недель ведет переговоры с ХАМАС об объявлении гуманитарной паузы.

По данным израильской стороны, в секторе Газа радикалами удерживаются более 200 заложников.