Протестующие в поддержку Палестины прервали слушания по Израилю в Конгрессе США

Активисты выстроились напротив законодателей с поднятыми руками, демонстрируя ладони, выкрашенные красной краской, которая символизирует кровь, пролитую в зоне конфликта

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Протестующие в поддержку Палестины активисты прервали слушания в Конгрессе США с участием представителей Госдепартамента и Пентагона.

На слушаниях, которые проходят в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса, обсуждается поддержка Соединенными Штатами Израиля и меры по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Активисты в арафатках (головной убор палестинцев) выстроились напротив законодателей с поднятыми руками, демонстрируя ладони, выкрашенные красной краской, которая символизирует кровь, пролитую в зоне конфликта. Они скандировали лозунги "Это убийство!", "Это геноцид!", "Это этническая чистка!", заостряя внимание на гибели гражданских, в частности детей, в секторе Газа.

Ранее пропалестинские активисты неоднократно прерывали слушания в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, в которых принимали участие госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.