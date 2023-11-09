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Палестино-израильский конфликт

Протестующие в поддержку Палестины прервали слушания по Израилю в Конгрессе США

Активисты выстроились напротив законодателей с поднятыми руками, демонстрируя ладони, выкрашенные красной краской, которая символизирует кровь, пролитую в зоне конфликта

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Протестующие в поддержку Палестины активисты прервали слушания в Конгрессе США с участием представителей Госдепартамента и Пентагона.

На слушаниях, которые проходят в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса, обсуждается поддержка Соединенными Штатами Израиля и меры по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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Активисты в арафатках (головной убор палестинцев) выстроились напротив законодателей с поднятыми руками, демонстрируя ладони, выкрашенные красной краской, которая символизирует кровь, пролитую в зоне конфликта. Они скандировали лозунги "Это убийство!", "Это геноцид!", "Это этническая чистка!", заостряя внимание на гибели гражданских, в частности детей, в секторе Газа.

Ранее пропалестинские активисты неоднократно прерывали слушания в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, в которых принимали участие госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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