ЦАХАЛ заявил о потере отрядами ХАМАС контроля над севером сектора Газа

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в палестинской группировке "озабочены собственным выживанием"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильские военные считают, что вооруженные формирования палестинской радикальной организации ХАМАС утратили контроль над северной частью сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Сегодня мы видели, как 50 тыс. жителей города Газа двигались с севера на юг сектора. Они уходят туда, потому что понимают, что ХАМАС потерял контроль в северной части сектора, а на юге есть более безопасная зона, куда поступают медикаменты, вода и продовольствие", - заявил он на вечернем брифинге.

"ХАМАС потерял контроль на севере и будет продолжать терять его. Лидеры ХАМАС отрезаны, они потеряли всякую связь с обществом и своими террористами, которые ведут бои на земле против наших сил и гибнут. Они также отрезаны от других стран. Они озабочены лишь собственным выживанием. Мы будем продолжать преследовать руководство ХАМАС, где бы оно ни находилось, и уничтожать его", - добавил Хагари.