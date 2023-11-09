США признали, что обострение палестино-израильского конфликта вызвало гнев общественности

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Барбара Лиф также отметила, что обсуждение перспектив нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем "поставлено на паузу"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Обострение палестино-израильского конфликта вызвало гнев общественности в отношении Израиля и США. Соответствующее заявление сделала в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

"Скажу откровенно, что этот конфликт, этот кризис вызвал общественный гнев как в отношении Израиля, так и в отношении нас", - сказала представитель Госдепартамента на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю.

Отвечая на вопрос о том, как палестино-израильский конфликт сказывается на перспективах нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, Лиф заявила, что обсуждение этого вопроса "поставлено на паузу". "Думаю, этот [процесс] сможет возобновиться по завершении этого кризиса", - отметила представитель Госдепа, подчеркнув, что это "выгодно всем сторонам".

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Уильям Хартунг, специализирующийся на вопросах, касающихся поставок вооружений, ранее выразил мнение, что администрация США не приводит подробные данные о военной помощи Израилю, поскольку не желает привлекать внимание к гибели гражданского населения в секторе Газа вследствие применения американских вооружений. В материале интернет-издания The Intercept, которое приводит его слова, констатируется, что США публикуют подробные сведения о поставках оружия на Украину, но о военной помощи Израилю раскрывают очень мало информации.