Пентагон не видит признаков передачи ХАМАС оружия, поставляемого США Турции

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США не видит признаков отправки палестинскому радикальному движению ХАМАС вооружений, поставляемых США Турции. Об этом заявила в среду заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул.

"В рамках любых поставок вооружений любому союзнику или партнеру со стороны США осуществляется тщательный контроль за тем, как эти вооружения используются. Мы не видим никаких признаков того, что какое-либо из поставленного Турции оружия попало в руки ХАМАС", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю.

На слушаниях член Палаты представителей Дина Тайтус (демократ от штата Невада) выразила опасения в связи с тем, что отношения Турции с ХАМАС могут привести к передаче палестинскому радикальному движению американских вооружений. В связи с этим она предложила прекратить поставки вооружений США в Турцию. "Я считаю, что одних отношений Турции с ХАМАС достаточно для того, чтобы прекратить весь экспорт оружия в Анкару", - сказала законодатель.