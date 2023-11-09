В США сообщили, что учтут информацию о возможных связях Кубы с ХАМАС

Так помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Барбара Лиф прокомментировала сведения о встрече кубинского посла в Ливане с представителем радикального движения

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США примет к сведению информацию о возможных связях кубинских властей с палестинским радикальным движением ХАМАС. С таким заявлением выступила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, комментируя сведения о встрече кубинского посла в Ливане с представителем ХАМАС.

"Я была бы очень обеспокоена, если бы они [кубинские власти] приглашали оперативников ХАМАС в наше полушарие, и мы определенно обратим на это внимание", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю.

На слушаниях член Палаты Представителей Мария Салазар продемонстрировала совместную фотографию посла Кубы в Ливане Хорхе Леона Круса с представителем ХАМАС и выразила обеспокоенность возможными связями островного государства с палестинским движением. Она предположила, что кубинские власти могут пригласить представителей ХАМАС в Гавану. Законодатель обратилась с просьбой к Госдепу учесть эту информацию и не исключать Кубу из списка стран - спонсоров терроризма.

Администрация бывшего президента США республиканца Дональда Трампа вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация демократа Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не вывела страну из этого списка.