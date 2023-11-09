9 ноября, 02:37
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил, что еще 64 грузовика с гумпомощью въехали в Газу через "Рафах"

Большая часть машин доставила в анклав продукты, медикаменты и воду

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 64 грузовика с международной гуманитарной помощью въехали в среду в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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"64 грузовика с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

Как указывается, 18 грузовиков доставили в анклав продукты питания, 11 - медикаменты, 25 - воду, 2 - предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения, еще 8 - смешанные грузы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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