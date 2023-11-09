Все участники президентских дебатов от республиканцев высказались за помощь Израилю

Бизнесмен Вивек Рамасвами выразил мнение, что еврейское государство имеет "право и обязанность защищать себя"

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Все пятеро участников третьих дебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году считают, что США следует продолжать помогать Израилю в уничтожении радикального палестинского движения ХАМАС.

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал NBC, участвуют губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Каждому из них задали вопрос, что бы они сказали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, если бы у них была такая возможность.

"Мне надоело слышать, как СМИ и другие люди осуждают Израиль лишь за то, что он защищает себя, - сказал Десантис. - Мы будем с Израилем словом и делом, публично и частным образом".

Рамасвами убежден, что Израиль имеет "право и обязанность защищать себя", а также на право на то, чтобы "выкурить террористов на своей южной границе". При этом бизнесмен призвал не совершать ошибок прошлых американских администраций, когда "коррумпированные политики в обеих партиях тратили триллионы [долларов] <...> и отправляли тысячи сыновей умирать в войнах, которые не отвечали ничьим интересами". "Последнее, что мы должны делать, - советовать Израилю, как ему поступать. Единственное, что мы должны сделать, - помочь Израилю уничтожить ХАМАС. Это не Израиль нуждается в Америке, а Америка нуждается в Израиле", - полагает Никки Хейли.

Сенатор Тим Скотт тоже выразил готовность "поддерживать Израиль" и "стоять с ним плечом к плечу". Кроме того, он считает, что Вашингтону следует усилить военное давление на Иран.

"Первое, что я бы сказал премьер-министру Израиля Нетаньяху: Америка здесь, что бы и когда бы вам ни понадобилось, чтобы сохранить государство Израиль. Помните, что главная цель ХАМАС - избавиться от Израиля, стереть его с карты", - считает экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Он добавил, что Вашингтону следует добиваться изоляции Ирана на мировой арене и наращивать сотрудничество с государствами в ближневосточном регионе.

Выборы в США

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Экс-глава США Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Республиканец Трамп не участвует в сегодняшнем раунде дебатов, вместо этого он выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида. Он не присутствовал и на двух предыдущих дебатах.