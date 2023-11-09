Британия заявила, что сосредоточилась на усилиях по освобождению заложников в Газе

Как отметили в МИД Соединенного Королевства, глава ведомства Джеймс Клеверли подтвердит стремление к скорейшему достижению гуманитарной паузы в Газе для увеличения помощи гражданскому населению

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли прибыл в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с коллегами из ближневосточных стран с целью предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Великобритании.

Клеверли заявил, что "сосредоточился на дипломатических усилиях, направленных на освобождение заложников, на обеспечение того, чтобы иностранные граждане могли покинуть сектор Газа, на сдерживание любой эскалации на региональном уровне и на содействие притоку гуманитарной помощи в больших масштабах". "Продолжу эту важную работу в Саудовской Аравии, где встречусь с рядом коллег в регионе, чтобы обсудить возможность скорейшего достижения этих целей", - добавил он, упомянув в том числе мирное решение проблемы "двух государств, как для израильтян, так и палестинцев".

Глава МИД Британии подтвердит также стремление к скорейшему достижению гуманитарной паузы в секторе Газа для увеличения помощи гражданскому населению, в том числе поставок медикаментов, топлива и воды, отмечается в заявлении МИД.