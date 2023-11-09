9 ноября, 06:09
Палестино-израильский конфликт

Британия заявила, что сосредоточилась на усилиях по освобождению заложников в Газе

Как отметили в МИД Соединенного Королевства, глава ведомства Джеймс Клеверли подтвердит стремление к скорейшему достижению гуманитарной паузы в Газе для увеличения помощи гражданскому населению

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли прибыл в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с коллегами из ближневосточных стран с целью предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Великобритании.

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Клеверли заявил, что "сосредоточился на дипломатических усилиях, направленных на освобождение заложников, на обеспечение того, чтобы иностранные граждане могли покинуть сектор Газа, на сдерживание любой эскалации на региональном уровне и на содействие притоку гуманитарной помощи в больших масштабах". "Продолжу эту важную работу в Саудовской Аравии, где встречусь с рядом коллег в регионе, чтобы обсудить возможность скорейшего достижения этих целей", - добавил он, упомянув в том числе мирное решение проблемы "двух государств, как для израильтян, так и палестинцев".

Глава МИД Британии подтвердит также стремление к скорейшему достижению гуманитарной паузы в секторе Газа для увеличения помощи гражданскому населению, в том числе поставок медикаментов, топлива и воды, отмечается в заявлении МИД. 

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликт
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