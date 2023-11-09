CNN: США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке

Вашингтон отправил дополнительные системы противоракетной обороны Patriot после ударов местных боевиков по американским базам в Ираке и Сирии, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выстроили дополнительные связи с Ираном и уведомили его, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.

"В свете повышенной напряженности из-за текущего конфликта между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС мы приняли дополнительные меры по прямому взаимодействию с Ираном, со связанными с ним группировками в Ираке и Ливане, а также с нашими региональными партнерами. Мы хотим пояснить, что наша военная активность не сигнализирует об изменениях в отношении к палестино-израильскому конфликту, мы не намерены обострять конфликт в регионе", - отметил собеседник телеканала.

Вашингтон отправил на Ближний Восток дополнительные системы противоракетной обороны Patriot после ударов местных боевиков по американским базам в Ираке и Сирии, указал источник CNN.

Как сообщила в среду заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были 41 раз атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. По ее словам, США приняли и при необходимости продолжат принимать необходимые военные меры против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок.