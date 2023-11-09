Иран отверг позицию G7 по его ядерной программе

Как отметил пресс-секретарь МИД Насер Канани Чафи, "ядерному оружию нет места в военной доктрине Исламской Республики Иран", а атомная программа страны является полностью мирной

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отверг позицию министров иностранных дел стран Группы семи (G7) по ядерной программе исламской республики.

"Пресс-секретарь МИД Насер Канани [Чафи] отверг обвинения, содержащиеся в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 и совместном заявлении министров иностранных дел и обороны Японии и Великобритании на полях встречи глав МИД G7 в Токио", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Канани Чафи, "ядерному оружию нет места в военной доктрине Исламской Республики Иран", а атомная программа страны является полностью мирной. Он добавил, что Иран выполнил все свои обязательства по ядерной программе и этот факт неоднократно подтверждался Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Страны G7 по итогам двухдневной встречи глав МИД "семерки" в Токио призвали Иран оперативно выполнять свои юридические и политические обязательства в отношении ядерного нераспространения, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ. "Мы настоятельно призываем Иран отменить отзыв аккредитации у инспекторов МАГАТЭ, который серьезно сказывается на способности агентства эффективно проводить свои инспекции в Иране", - указывалось в заявлении.

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. По сведениям агентства Fars, аккредитации лишились восемь инспекторов МАГАТЭ. Комментируя это решение Тегерана, Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.