В Италии призвали Израиль разрешить гуманитарные паузы для доставки помощи жителям Газы

При этом, по словам итальянского вице-премьера Антонио Таяни, еврейское государство "имеет полное право на самооборону"

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Израиль "имеет полное право на самооборону", но он должен защитить мирное население сектора Газа.

"Мы, европейцы, едины [в своей позиции]. Наше послание ясно - мы осуждаем террористическую атаку [ХАМАС] 7 октября, мы утверждаем, что Израиль имеет полное право на самооборону, но мы призываем всех, а значит, и сам Израиль, защитить мирное население, разрешить гуманитарные паузы в боевых действиях, чтобы помочь жителям Газы. Мы также призываем правительство Израиля обуздать насилие экстремистски настроенных поселенцев на палестинских территориях Западного берега реки Иордан", - сказал он в интервью газете Corriere della sera.

В четверг Таяни примет участие в парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, встреча будет посвящена "преодолению гуманитарного кризиса, жертвой которого является гражданское население, а также попытке урегулировать политическое столкновение".