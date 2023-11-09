Глава внешнеполитического ведомства Тайваня заявил, что остров не будет провоцировать КНР

Джозеф У также сообщил о готовности развивать диалог с Китаем на основе равенства

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Тайвань не будет устраивать провокации и идти напролом, готов развивать диалог с Китаем на основе равенства. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У (китайское имя У Чжаосе), выступая в Международном центре обороны и безопасности (ICDS) в Таллине.

"Под руководством главы администрации острова Цай Инвэнь Тайвань не будет устраивать провокации и не будет идти напролом, но и не поддастся давлению со стороны Китая", - приводятся его слова в документе на сайте внешнеполитического ведомства острова.

"Тайвань готов развивать диалог с Китаем на основе равенства, а также искать возможности для мирного сосуществования двух сторон", - указал Джозеф У.

Как ранее сообщило внешнеполитическое ведомство Тайваня, с 6 по 12 ноября Джозеф У посетит Латвию, Эстонию и Литву. Ранее на этой неделе он выступил с речью в Латвийском институте международных отношений (LIIA). Также ожидается, что в Литве он примет участие в форуме "Будущее демократии: противостояние тоталитаризму".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.