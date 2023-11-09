Израиль создаст зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться

Израильский министр без портфеля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство действует в соответствии с международным правом

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Израиль планирует установить зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться. Об этом заявил израильский министр без портфеля Гидеон Саар.

"У нас нет ни территориальных претензий на Газу, ни желания возобновлять еврейские поселения, - сказал он в интервью газете EL PAÍS. - Мы хотим жить в мире, а с [палестинским движением] ХАМАС невозможно жить в мире". "Мы говорим о нацистском, гитлеровском движении", - считает министр. По его словам, после "искоренения источника зла" и "уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС" может быть "несколько лет какого-то переходного периода со статусом международного сообщества для реабилитации Газы".

"То, что было раньше, когда террористы свободно гуляли по границе и даже доходили до самого ограждения и стреляли по солдатам, больше не повторится, - добавил Саар. - Будут полосы безопасности, <...> к которым запрещено приближаться. Может быть, мы (Израиль - прим. ТАСС) установим там мины, сейчас решаю не я".

Министр заверил, что еврейское государство действует в соответствии с международным правом. "Эпоха, когда евреев убивали, не давая возможности защитить себя, закончилась в 1948 году, - добавил он. - Сегодня евреи защищаются. Наша ошибка заключалась в том, что мы не сделали этого до сих пор". "Люди, с которыми я консультируюсь и чьей позиции доверяю, в системе безопасности и разведке, говорят мне, что у Палестинской национальной администрации нет возможности взять на себя ответственность и контролировать Газу", - добавил Саар.