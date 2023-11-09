ЦАХАЛ ликвидировал главу противотанкового подразделения центральной бригады ХАМАС

По данным армейской пресс-службы, Ибрагим Абу Мазиб "возглавлял и участвовал во множестве атак с использованием противотанковых средств против граждан Израиля и подразделений ЦАХАЛ"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Истребитель ЦАХАЛа ликвидировал командира противотанкового ракетного подразделения центральной бригады ХАМАС в Газе Ибрагима Абу Мазиба. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ, руководствуясь разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки, с помощью истребителя ликвидировал террориста Ибрагима Абу Мазиба - начальника противотанкового ракетного подразделения центральной бригады террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Абу Мазиб "возглавлял и участвовал во множестве атак с использованием противотанковых средств против граждан Израиля и подразделений ЦАХАЛа".

Военные отметили, что "в рамках поддержки сухопутных войск ВМС Израиля нанесли удары по пусковым установкам противотанковых ракет ХАМАС, которые использовались для атак на солдат ЦАХАЛа в секторе Газа".