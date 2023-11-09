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Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана назвал правительство США соучастником преступлений Израиля в Газе

Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа акты геноцида и преступления против человечности, нанося удары по гражданским объектам

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство США является соучастником преступлений, которые Израиль совершает в секторе Газа, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.

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"Армия сионистского режима (Израиль - прим. ТАСС) при политической, финансовой, военной и разведывательной поддержке Соединенных Штатов и некоторых европейских стран использует свою военную машину против беззащитного народа Палестины. Иран считает всемерную поддержку Западом, особенно американским правительством, сионистского вторжения в Газу причиной продолжения этого преступления. Теперь всему миру очевидно, что правительство США является соучастником преступлений сионистов", - сказал он.

Раиси также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа акты геноцида и преступления против человечности, нанося удары по гражданским объектам. "Действия сионистского режима, который атакует больницы, школы, университеты и лагеря беженцев, <...> являются яркими примерами геноцида и преступлений против человечности", - подчеркнул президент Ирана. По его словам, международная система безопасности оказалась не в состоянии отреагировать на "такое количество варварских преступлений". 

Теги:
СШАИранПалестино-израильский конфликтРаиси, Эбрахим
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