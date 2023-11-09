Бербок 10 ноября отправится в поездку на Ближний Восток для урегулирования конфликта

Как сообщили в МИД ФРГ, планируется, что глава ведомства посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Израиль

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 10 ноября, посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Израиль в целях поиска решения по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Завтра (10 ноября) министр иностранных дел [ФРГ Анналена] Бербок отправится в очередную поездку на Ближний и Средний Восток. Планируется, что она посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль", - заявил журналистам представитель МИД ФРГ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал сухопутные операции в палестинском анклаве, продолжая наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.