Байден заявил об отсутствии шансов на прекращение огня в секторе Газа

Американский лидер заверил, что США продолжат прилагать все усилия для освобождения заложников из числа американцев, захваченных ранее радикальным палестинским движением ХАМАС

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в Белом доме президент США Джо Байден.

На вопрос о том, каковы шансы на прекращение огня в этом палестинском анклаве, американский лидер ответил: "Никаких". "Нет возможности [прекращения огня]", - сказал Байден.

Кроме того, он заверил, что США продолжат прилагать все усилия для освобождения заложников из числа американцев, захваченных ранее радикальным палестинским движением ХАМАС. "Мы не остановимся, пока не вызволим их", - отметил глава вашингтонской администрации.