9 ноября, 15:25,
обновлено 9 ноября, 16:34
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил об отсутствии шансов на прекращение огня в секторе Газа

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Американский лидер заверил, что США продолжат прилагать все усилия для освобождения заложников из числа американцев, захваченных ранее радикальным палестинским движением ХАМАС

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в Белом доме президент США Джо Байден.

Читайте также
Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

На вопрос о том, каковы шансы на прекращение огня в этом палестинском анклаве, американский лидер ответил: "Никаких". "Нет возможности [прекращения огня]", - сказал Байден.

Кроме того, он заверил, что США продолжат прилагать все усилия для освобождения заложников из числа американцев, захваченных ранее радикальным палестинским движением ХАМАС. "Мы не остановимся, пока не вызволим их", - отметил глава вашингтонской администрации. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация