9 ноября, 15:34,
обновлено 9 ноября, 16:27
Палестино-израильский конфликт

ЛАГ задокументирует доказательства военных преступлений Израиля в секторе Газа

Лига арабских государств отвергает любые международные соглашения по Палестине, исключающие управление сектором Газа палестинской администрацией

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) намерена задокументировать доказательства военных преступлений, совершенных армией Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Эр-Рияде.

Читайте также
Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

"Поручить Генеральному секретариату Лиги арабских государств собрать всю информацию и документы, которые послужили бы доказательством многочисленных военных преступлений Израиля, совершенных против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу, а также передать их в соответствующие органы международной юстиции", - указано в заявлении.

Участники заседания призвали мировое сообщество содействовать реализации арабской мирной инициативы, которая предусматривает освобождение территорий, занятых Израилем в 1967 году, и признание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Министры также выразили обеспокоенность возможностью расширения конфликта в регионе и призвали Израиль уважать территориальную целостность Ливана.

Соглашения по Палестине

ЛАГ отвергает любые международные соглашения по Палестине, исключающие управление сектором Газа палестинской администрацией. "Отвергаем любые международные соглашения в области безопасности, а также военные или политические меры после окончания войны в секторе Газа, которые исключают контроль и управление сектором палестинской администрацией", - заявили главы МИД арабских стран.

На встрече, которая прошла в преддверии намеченного на 11 ноября в Эр-Рияде заседания Совета ЛАГ на высшем уровне, была сформулирована коллективная арабская позиция в отношении военных действий Израиля против палестинского народа. В частности, главы МИД осудили "израильскую оккупацию и ее агрессию против сектора Газа" и призвали привлечь ее "к ответственности за преступления против палестинского народа". Участники встречи потребовали "немедленного прекращения израильской агрессии против палестинцев в секторе Газа, на Западном берегу [реки Иордан] и в оккупированном Иерусалиме", обеспечение поступления гуманитарной помощи и топлива.

В заявлении подчеркивается, что "арабские страны отвергают любые планы по выселению палестинцев из сектора Газа, с Западного берега или оккупированного Иерусалима, как в пределах палестинских территорий, так и Египта, Иордании или любой другой страны".

Главы МИД также договорились сформировать "арабский министерский комитет для принятия срочных мер и обращению к международному сообществу и Совету Безопасности с требованием немедленного прекращения израильской войны в Газе и выполнения резолюции ГА ООН". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация