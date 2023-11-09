ЛАГ задокументирует доказательства военных преступлений Израиля в секторе Газа

Лига арабских государств отвергает любые международные соглашения по Палестине, исключающие управление сектором Газа палестинской администрацией

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) намерена задокументировать доказательства военных преступлений, совершенных армией Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Эр-Рияде.

"Поручить Генеральному секретариату Лиги арабских государств собрать всю информацию и документы, которые послужили бы доказательством многочисленных военных преступлений Израиля, совершенных против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу, а также передать их в соответствующие органы международной юстиции", - указано в заявлении.

Участники заседания призвали мировое сообщество содействовать реализации арабской мирной инициативы, которая предусматривает освобождение территорий, занятых Израилем в 1967 году, и признание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Министры также выразили обеспокоенность возможностью расширения конфликта в регионе и призвали Израиль уважать территориальную целостность Ливана.

Соглашения по Палестине

ЛАГ отвергает любые международные соглашения по Палестине, исключающие управление сектором Газа палестинской администрацией. "Отвергаем любые международные соглашения в области безопасности, а также военные или политические меры после окончания войны в секторе Газа, которые исключают контроль и управление сектором палестинской администрацией", - заявили главы МИД арабских стран.

На встрече, которая прошла в преддверии намеченного на 11 ноября в Эр-Рияде заседания Совета ЛАГ на высшем уровне, была сформулирована коллективная арабская позиция в отношении военных действий Израиля против палестинского народа. В частности, главы МИД осудили "израильскую оккупацию и ее агрессию против сектора Газа" и призвали привлечь ее "к ответственности за преступления против палестинского народа". Участники встречи потребовали "немедленного прекращения израильской агрессии против палестинцев в секторе Газа, на Западном берегу [реки Иордан] и в оккупированном Иерусалиме", обеспечение поступления гуманитарной помощи и топлива.

В заявлении подчеркивается, что "арабские страны отвергают любые планы по выселению палестинцев из сектора Газа, с Западного берега или оккупированного Иерусалима, как в пределах палестинских территорий, так и Египта, Иордании или любой другой страны".

Главы МИД также договорились сформировать "арабский министерский комитет для принятия срочных мер и обращению к международному сообществу и Совету Безопасности с требованием немедленного прекращения израильской войны в Газе и выполнения резолюции ГА ООН".