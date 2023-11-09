ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября по Израилю выпущено 9 500 ракет

Также в сторону Израиля были запущены десятки летательных аппаратов

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали за время обострения обстановки в регионе, начавшегося 7 октября, запуски 9 500 ракет и десятков летательных аппаратов по территории страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала войны в сторону Израиля было запущено порядка 9 500 ракет и десятки летательных аппаратов. Военнослужащие сил противовоздушной обороны перехватили сотни ракет в защищенных районах, а после входа сухопутных сил в сектор Газа очевидно заметное сокращение числа ракетных запусков", - говорится в сообщении.