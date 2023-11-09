СМИ: США надеются объявить о сотрудничестве с КНР в борьбе с фентанилом

В рамках этой договоренности может быть создана совместная рабочая группа, сообщает телеканал NBC

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают, что на возможной встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Лос-Анджелесе, будет достигнута договоренность о сотрудничестве двух стран в борьбе с оборотом фентанила. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, в рамках этой договоренности может быть создана совместная рабочая группа.

Кроме того, Китай рассчитывает получить от Байдена обязательства не способствовать усилиям Тайваня по приобретению независимости. На встрече могут также договориться о восстановлении некоторых каналов связи по военной линии и объявить о возобновлении Военно-морского консультативного соглашения, которое позволяет КНР и США связываться для обсуждения безопасности в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в водах Южно-Китайского моря, указали собеседники NBC из американского оборонного ведомства.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

8 ноября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что руководство США продолжает работать над организацией встречи лидеров США и КНР в Соединенных Штатах и надеется, что она пройдет в конструктивном ключе.

Ранее портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщал, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. По данным центров, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.