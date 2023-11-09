Нетаньяху отверг идею пятидневного прекращения огня для освобождения заложников ХАМАС

Источники The Guardian указали, что израильская сторона требовала от ХАМАС передачи полного списка заложников с их именами, однако представители движения заявили об отсутствии такой возможности

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Нетаньяху несколько раз отказывался от упомянутого предложения: на начальном этапе переговоров сразу после атаки ХАМАС 7 октября и уже после старта наземной операции израильской армии в конце прошлого месяца. В канцелярии премьер-министра еврейского государства не стали комментировать эту информацию.

При этом источники The Guardian указали, что израильская сторона требовала от ХАМАС передачи полного списка заложников с их именами, однако представители движения заявили об отсутствии такой возможности в условиях бомбардировок Газы. Газета отметила, что в настоящее время Израиль и ХАМАС в ходе непрямых переговоров, которые ведутся через посредника в лице Катара, обсуждают возможность установления режима прекращения огня длительностью от одного до трех дней с условием освобождения движением 10-15 заложников.