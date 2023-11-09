9 ноября, 17:19,
обновлено 9 ноября, 17:52
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС утверждают, что соглашение о гуманитарном перемирии в Газе не достигнуто

Переговоры продолжаются, заявил представитель движения

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что переговоры о достижении гуманитарного перемирия в секторе Газа продолжаются. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы его политбюро Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

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"Переговоры продолжаются, никакого соглашения пока не достигнуто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. Ан-Нуну подчеркнул, что в случае достижения какой-либо договоренности, "об этом будет четко объявлено нашему народу".

Ранее в Белом доме сообщили, что Израиль будет ежедневно осуществлять четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы с 9 ноября, в них не будут вестись бои. В то же время газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ХАМАС обсуждает возможное освобождение до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие сроком на три дня, которое позволит организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Издание уточняет, что договоренность в том числе касается нескольких американцев, которые находятся в руках радикального движения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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