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обновлено 9 ноября, 18:17
Палестино-израильский конфликт

В районе Эйлата объявили воздушную тревогу

Силы ПВО Израиля сбили в районе Эйлата ракету класса "земля - земля", сообщил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе обстрела, прозвучали в районе Эйлата - самого южного израильского города, расположенного на берегу Красного моря. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в районе города Эйлат на юге Израиля", - говорится в заявлении.

Силы ПВО Израиля сбили в районе Эйлата ракету класса "земля - земля", сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Несколько минут назад был сигнал воздушной тревоги [в Эйлате], потому что противоракетный комплекс "Стрела" сбил ракету "земля - земля", запущенную в нашу сторону", - заявил он на вечернем брифинге. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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