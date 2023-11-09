В районе Эйлата объявили воздушную тревогу

Силы ПВО Израиля сбили в районе Эйлата ракету класса "земля - земля", сообщил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе обстрела, прозвучали в районе Эйлата - самого южного израильского города, расположенного на берегу Красного моря. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в районе города Эйлат на юге Израиля", - говорится в заявлении.

Силы ПВО Израиля сбили в районе Эйлата ракету класса "земля - земля", сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Несколько минут назад был сигнал воздушной тревоги [в Эйлате], потому что противоракетный комплекс "Стрела" сбил ракету "земля - земля", запущенную в нашу сторону", - заявил он на вечернем брифинге.