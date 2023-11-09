9 ноября, 17:49,
обновлено 9 ноября, 18:11
Палестино-израильский конфликт

Израиль провел рейд в Дженине на Западном берегу

Уничтожено более 10 радикалов, сообщил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики провели контртеррористический рейд в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, в ходе него был нанесен удар с беспилотника, в общей сложности уничтожено более 10 радикалов, свыше 20 человек задержано. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Сегодня (в четверг) под управлением Службы общей безопасности силы Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции провели контртеррористическое мероприятие в лагере в Дженине. Во время этого контртеррористического мероприятия [израильские] силы вступили в перестрелку с вооруженными террористами, более 10 террористов были убиты, более 20 разыскиваемых подозреваемых были задержаны", - говорится в сообщении.

"Кроме того, после идентификации с помощью беспилотников Армии обороны Израиля силы Армии обороны Израиля уничтожили вооруженную террористическую ячейку, которая угрожала солдатам в этом районе. В результате этого удара были убиты несколько террористов", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация