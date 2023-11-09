Израиль провел рейд в Дженине на Западном берегу

Уничтожено более 10 радикалов, сообщил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики провели контртеррористический рейд в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, в ходе него был нанесен удар с беспилотника, в общей сложности уничтожено более 10 радикалов, свыше 20 человек задержано. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня (в четверг) под управлением Службы общей безопасности силы Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции провели контртеррористическое мероприятие в лагере в Дженине. Во время этого контртеррористического мероприятия [израильские] силы вступили в перестрелку с вооруженными террористами, более 10 террористов были убиты, более 20 разыскиваемых подозреваемых были задержаны", - говорится в сообщении.

"Кроме того, после идентификации с помощью беспилотников Армии обороны Израиля силы Армии обороны Израиля уничтожили вооруженную террористическую ячейку, которая угрожала солдатам в этом районе. В результате этого удара были убиты несколько террористов", - добавили в пресс-службе.