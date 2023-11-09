9 ноября, 20:37,
обновлено 9 ноября, 20:58
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перехвате "подозрительной цели" в небе над югом страны

Израильские силы ПВО задействовали для перехвата ЗРК Patriot

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские силы ПВО задействовали зенитный ракетный комплекс Patriot для перехвата "подозрительной цели" в районе долины Арава на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили подозрительную цель в районе Аравы на юге Израиля, используя систему "Яхалом" (Patriot). Цель не проникла на израильскую территорию", - говорится в заявлении.

Долина Арава находится на самом юге Израиля на границе с Иорданией.

В течение дня военные дважды сообщали об инцидентах в городе Эйлат, расположенном на Красном море на самом юге Израиля. Сначала неизвестный беспилотник врезался в общественное здание, жертв не было, армия до сих пор уточняет происхождение аппарата. Вечером в Эйлате была объявлена воздушная тревога. Вслед за этим армия сообщила о перехвате ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря, при этом военные подчеркнули, что ракета не достигла израильского воздушного пространства. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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