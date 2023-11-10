9 ноября, 21:47

Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе отметили, что среди целей были наблюдательные посты, военные комплексы и техническое оборудование

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе с привлечением авиации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад в ответ на запуски по израильской территории за прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, Армия обороны Израиля наносила удары по террористическим целям с использованием артиллерии и управляемых минометных снарядов "Стальное жало" (новейший израильский высокоточный минометный снаряд с лазерным и спутниковым наведением - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, среди целей, по которым наносились удары, были наблюдательные посты, военные комплексы "Хезболлах" и техническое оборудование, "использовавшееся для прямых террористических атак против Израиля".

"Кроме того, некоторое время назад террористы запустили противотанковую ракету по району Адамита на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Армия обороны Израиля нанесла удар артиллерией по источнику обстрела", - добавили военные. 

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