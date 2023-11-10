10 ноября, 05:03
Палестино-израильский конфликт

МИД Вьетнама рекомендовал своим гражданам покинуть Израиль в целях безопасности

Директор департамента информации и печати МИД СРВ Фам Тху Ханг сообщила, что на данный момент 13 граждан республики благополучно вернулись на родину

ХАНОЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) рекомендует находящимся в Израиле вьетнамским гражданам покинуть эту страну как можно раньше в целях обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД СРВ Фам Тху Ханг.

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"На фоне продолжающегося сложного развития ситуации на Ближнем Востоке МИД рекомендовал вьетнамским гражданам покинуть Израиль как можно раньше, чтобы обеспечить свою безопасность", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, под руководством МИД посольство Вьетнама в Израиле разработало и реализовало планы защиты граждан, помогая им покинуть Израиль и перебраться в более безопасные места или вернуться на родину. На данный момент 13 граждан Вьетнама благополучно вернулись на родину, отметила Фам Тху Ханг.

С первого дня нынешнего обострения на Ближнем Востоке МИД СРВ поручил своим дипломатическим представительствам в Израиле, Саудовской Аравии, Египте и Палестине внимательно следить за ситуацией, незамедлительно проверять любую информацию, связанную с соотечественниками в районах боевых действий, сотрудничать с местными властями и компетентными органами во Вьетнаме для реализации планов и мер по обеспечению безопасности вьетнамских граждан в случае необходимости.

Внешнеполитическое ведомство также провело заседание руководящего комитета по вопросу защиты соотечественников, оказавшихся в зонах конфликтов, на котором были обсуждены варианты эвакуации граждан Вьетнама из Израиля. В этой стране, по данным МИД СРВ, в настоящее время находятся около 500 вьетнамцев. 

Теги:
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