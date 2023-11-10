10 ноября, 06:57
Палестино-израильский конфликт

Демократы в Конгрессе США требуют от Байдена раскрывать данные о военной помощи Израилю

По сведениям газеты The Washington Post, Израиль является крупнейшим получателем американской военной помощи

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Законодатели от Демократической партии в Конгрессе США требуют от президента страны Джо Байдена раскрывать данные о поставках военной помощи Израилю по аналогии с тем, как сообщается о поддержке Украины. Об этом написала газета The Washington Post.

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Издание указывает, что, в отличие от поставок военной помощи Киеву, данные о которых раскрывались, Белый дом не обнародовал подобную информацию о поставках Израилю. Администрация аргументировала это необходимостью "немедленно оказать поддержку стране", избегая длительного ожидания одобрения Конгресса.

"Я не поддерживаю просьбу администрации прописать в законе отказ от уведомления Конгресса о предоставлении финансирования на военные нужды другим странам, в том числе и Израилю. <...> Нет никаких причин, по которым мы не можем одновременно оперативно помогать Израилю и выполнять обязанности Конгресса по конституционному надзору", - сообщил в интервью The Washington Post представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс (от штата Нью-Йорк).

Газета связывает нежелание конгрессменов уступить Белому Дому в этом вопросе с возросшим количеством жертв среди гражданского населения сектора Газа. "Когда тысячи мирных жителей гибнут от оружия, предоставляемого правительством США, американский народ должен получить полную информацию о том, как тратятся доллары из их налогов <...>. Администрация Байдена должна обеспечить такую же прозрачность в отношении поставок оружия Израилю, какую она обеспечивает [в случае поставок] Украине и другим странам", - приводит The Washington Post слова законодательницы Кори Буш (демократ, от штата Миссури).

Как отмечает газета, Израиль - крупнейший получатель американской военной помощи. Каждый год США выделяют на его поддержку около $3,8 млрд. Кроме того, администрация Байдена запросила для еврейского государства дополнительные $14 млрд. The Washington Post указывает, что, согласно ранним данным, Вашингтон поставлял стране авиабомбы, ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол" и боеприпасы.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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