США призывают Израиль к "более рассудительным" действиям во избежание масштабной войны

Высокопоставленные американские чиновники просят еврейское государство делать больше для минимизации потерь среди гражданских лиц и использовать при авиаударах снаряды меньшей мощности, сообщает газета The New York Times

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американские военные в телефонных разговорах пытаются убедить Израиль проводить более "рассудительные и точные" действия в секторе Газа, поскольку опасаются масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников США.

Как указали собеседники издания из администрации президента США Джо Байдена, чем дольше будет продолжаться израильская "военная кампания", тем больше шансов, что конфликт перерастет "в масштабную войну". В связи с этим высокопоставленные американские военные "почти каждый день" общаются с израильскими коллегами по телефону и пытаются убедить их быть "более рассудительными и точными" при нанесении ударов. Кроме того, высокопоставленные американские чиновники просят еврейское государство делать больше для минимизации потерь среди гражданских лиц и использовать при авиаударах снаряды меньшей мощности. Источники издания также отметили, что решение Израиля отказаться от полномасштабной наземной операции в секторе Газа и провести "более продуманное, поэтапное" наступление соответствовало тому, что ранее предлагал Израилю министр обороны США Ллойд Остин.

В то же время, как пояснила газета, продолжение израильских бомбардировок Газы будет способствовать изоляции еврейского государства и его союзников, включая США, на мировой арене. Это объясняется тем, что многие страны мира начали "испытывать симпатию к палестинцам" после вступления войск еврейского государства в сектор и требуют прекращения огня в зоне конфликта, а израильская сторона, напротив, отвергает подобные предложения. Таким образом израильские военные "ограничены во времени" проведения операции в Газе, поскольку растущее недовольство со стороны арабских государств растущим числом жертв среди мирного населения может помешать им выполнить поставленную задачу по уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильские власти должны принять все возможные меры, чтобы предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа, США передали еврейскому государству информацию о дополнительных шагах в связи с этим. При этом он не стал указывать, о каких конкретно действиях идет речь.