10 ноября, 08:43
Палестино-израильский конфликт

МИД Палестины призвал международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в Газе

Это необходимо для того, чтобы помочь местным властям в защите медицинских учреждений, а также их персонала и пациентов, отметили в ведомстве

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно вмешалось в ситуацию в секторе Газа, чтобы помочь местным властям в защите медицинских учреждений, а также их персонала и пациентов. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Палестины.

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"МИД Палестины призывает к немедленному вмешательству со стороны международного сообщества с тем, чтобы обеспечить защиту больниц, их персонала и пациентов, а также [находящихся там] внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

В палестинском МИД решительно осудили удары израильских военных по медицинским учреждениям анклава, которые "подвергают опасности жизни пациентов и тысяч мирных жителей". Министерство потребовало от международного сообщества сформировать твердую позицию и потребовать от Израиля немедленно прекратить агрессию против сектора Газа.

Ранее стало известно, что не менее шести человек погибли в результате удара израильских войск по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в городе Газа. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины сообщил, что под артиллерийский обстрел также попал родильный дом, расположенный на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа". В результате погиб один человек погиб и был ранен ребенок. 

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