В Газе израильские танки ведут огонь по центральной улице Эль-Джаля

Тысячи людей находятся в больницах города и не могут эвакуироваться из-за перекрытия дорог, рассказал директор госпиталя "Аш-Шифаа" Мидхат Аббас

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские войска, вошедшие в город Газу, ведут ожесточенные перестрелки с боевиками группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которая является боевым крылом радикального движения ХАМАС. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, израильские танки открыли сейчас огонь по центральной улице Эль-Джаля в Газе.

По его информации, бронетехника блокировала проходы к нескольким городским больницам - "Ан-Наср", "Ар-Рантиси", "Аль-Уюн" и другим. Передовой отряд израильских сил приближается к госпиталю "Аш-Шифаа".

По сведениям телеканала, по его окрестностям ранее был нанесен удар с воздуха. В результате погибли 13 человек и десятки получили ранения. Поступили сведения о бомбардировке района расположения госпиталя "Аль-Кудс".

Директор госпиталя "Аш-Шифаа" Мидхат Аббас сообщил Al Mayadeen, что в больницах Газы находятся сейчас тысячи людей без медикаментов, воды и продовольствия. "Мы не можем эвакуировать пациентов и беженцев, укрывающихся в зданиях, поскольку все дороги перекрыты", - отметил он.