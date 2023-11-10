Трамп: Израилю нужно поработать над своим имиджем на фоне конфликта

По мнению экс-президента США, удивительно, что Израиль не знал о готовящейся атаке ХАМАС, но главный вопрос, подчеркнул политик, заключается в том, каков будет итог конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Израилю нужно лучше продвигать свою позицию в публичном поле, потому что сейчас еврейское государство проигрывает в этом плане в сравнении с палестинским радикальным движением ХАМАС. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Univision.

"С этим кризисом справиться нелегко. Посмотрите на демонстрации в США - выходят 50 тыс. и 100 тыс. человек и говорят: "Мы на стороне палестинцев". И в чем тут дело? Я думаю, Израилю стоит поработать над связями с общественностью, потому что, честно говоря, другая сторона [палестино-израильского конфликта] побеждает их на этом фронте", - отметил он.

По мнению Трампа, удивительно, что Израиль не знал о готовящейся атаке ХАМАС, но главный вопрос, подчеркнул политик, заключается в том, каков будет итог конфликта. "Я не думаю, что администрация Байдена сможет завершить его. <...> Я думаю, что, учитывая ситуацию на Украине, это может закончиться очень плохо. Это может закончиться третьей мировой войной", - указал Трамп.

Экс-президент сказал, что если бы руководил страной, то "через две недели" после президентских выборов достиг бы соглашения с Ираном, который якобы связан с ХАМАС, и смог бы предотвратить нападение боевиков на еврейское государство. Трамп заявил, что при нем Иран бы не получил средств, которые, как утверждают, могут идти на спонсирование ближневосточных террористических группировок. "Мы бы заключили соглашение с Ираном. Тегеран был в упадке, я говорю с уважением, но он был в упадке, когда я был президентом", - указал Трамп, добавив, что во время его президентского срока с 2017 по 2021 год США и Иран "хорошо ладили". "Они уважали нас, а я уважаю их. Но я планировал заключить с ними договоренность: никакого ядерного оружия", - пояснил экс-президент. По его мнению, ядерное оружие - это "самая большая угроза в мире".

Ранее в колонке для журнала Newsweek Трамп выразил мнение, что слабость президента США Джо Байдена и его политика на Ближнем Востоке привели к усилению позиций Ирана и ХАМАС в регионе. По его мнению, за время президентства Байдена Иран заработал более $80 млрд на экспорте нефти и использует эти средства для "финансирования террористической сети по всему миру". Трамп, намеренный бороться за высший государственный пост США в 2024 году, отметил, что в случае его возвращения в Белый дом Вашингтон будет "поддерживать Израиль на 100%" и окажет еврейскому государству поддержку в "разгроме, ликвидации и полном уничтожении" ХАМАС. Республиканец также заявил, что под его руководством США прекратят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое, по его мнению, "десятилетиями способствует разжиганию конфликта".