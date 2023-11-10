10 ноября, 13:39,
обновлено 10 ноября, 13:44
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля с начала боевых действий в Газе атаковала более 15 тыс. целей

Израильские военные также изъяли из сектора около 6 тыс. единиц оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по более чем 15 тыс. объектов в секторе Газа и изъяли там около 6 тыс. единиц оружия с начала боевых действий в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"С начала боевых действий атаковано более 15 тыс. объектов террористических организаций в секторе Газа, силами Армии обороны Израиля обнаружено около 6 тыс. единиц вооружения, в том числе противотанковые ракеты, зенитные ракеты, ракеты и средства противовоздушной обороны, <...> боеприпасы, взрывчатые материалы и многое другое", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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