СМИ: британский премьер может отправить в отставку главу МВД страны после скандала

Суэлла Браверман навлекла на себя критику со стороны оппозиции и некоторых коллег по партии после того, как в авторской статье обвинила полицию в более лояльном отношении к левым активистам

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может на следующей неделе отправить в отставку главу МВД Суэллу Браверман, которая спровоцировала политический скандал, обвинив полицию в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины. Об этом пишет газета The Evening Standard, приводя оценки ряда высокопоставленных членов правящей британской Консервативной партии.

"Я считаю, что она переступила черту", - заявил глава парламентского комитета по вопросам юстиции консерватор Боб Нилл, по мнению которого Браверман "не удастся сохранить" за собой министерский портфель.

Его мнение разделяет Джеффри Клифтон-Браун - казначей влиятельного комитета 1922 года, объединяющего рядовых депутатов правящей тори. Член Палаты лордов консерватор Роберт Хейуорд, известный точностью своих политических прогнозов, заявил, что удивится, если министр "все еще будет занимать свой пост в следующий четверг".

Браверман навлекла на себя критику со стороны оппозиции и некоторых коллег по партии после того, как в авторской статье, опубликованной The Times​​​​​, обвинила полицию в том, что она относится к левым активистам существенно мягче, чем к правым. Статья министра была расценена как попытка оказать давление на главу Скотленд-Ярда Марка Роули в преддверии массовой акции сторонников Палестины, которая состоится в субботу и будет совпадать по времени с мемориальными мероприятиями по случаю Дня поминовения павших в Первой мировой войне и других конфликтах. Иветт Купер, занимающая пост главы МВД в теневом правительстве лейбористов, назвала заявления Браверман "крайне безответственной и опасной попыткой подорвать доверие к полиции в это непростое время, лишить ее независимости в принятии решений, а также разжечь рознь в обществе".

Министр-провокатор

Глава МВД в последние недели привлекала внимание к своей персоне провокационными заявлениями о мигрантах, приток которых правительство пытается ограничить, и "выбравших свой образ жизни" бездомных, которым Браверман хочет запретить спать в палатках на улицах британских городов. Многие обозреватели считают, что жесткой риторикой министр пытается заработать симпатии наиболее консервативных избирателей и депутатов, чтобы в будущем попытаться возглавить партию тори. Однако ее статья в The Times, которая не была согласована с канцелярией премьера, оказалась слишком спорной и теперь может стоить министру карьеры.

СМИ пишут о расколе в правящей партии по вопросу о дальнейшей судьбе Браверман и отмечают, что Сунак рискует показать свою слабость, если решит замять скандал. Сам премьер ранее заявлял, что сохраняет доверие к своему министру, однако коллеги Браверман по кабмину не делали заявлений в ее поддержку. Источники британских газет в правительстве сообщают об обсуждаемых сейчас перестановках в составе кабинета, которые могут коснуться и Браверман. На решение главы правительства будет влиять характер предстоящих массовых акций в Лондоне, до сих пор проходивших в целом мирно, а также ожидающееся 15 ноября решение Верховного суда страны по вопросу о том, имеют ли британские власти право высылать в Раунду нелегальных мигрантов.