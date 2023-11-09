Глава МВД Британии обвинила полицию в слишком лояльном отношении к сторонникам Палестины

Британская полиция независима от МВД в своей повседневной работе, и министр не может отдать прямого указания о запрете уличного шествия, так как для этого соответствующий запрос должен поступить от Скотленд-Ярда

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман обвинила Скотленд-Ярд в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины, проходящих на улицах королевства. Авторская статья министра, опубликованная газетой The Times, стала поводом для резкой критики в адрес Браверман и для призывов к ее отставке со стороны оппозиции.

"Увы, но складывается ощущение, что у высокопоставленных сотрудников полиции есть любимчики среди протестующих. Почему во время [пандемии] COVID полицейские не проявляли снисхождения к протестующим против карантина, а участникам демонстраций Black Lives Matter потворствовали, позволяли нарушать правила и даже приветствовали их, опускаясь на одно колено (жест солидарности с чернокожими жертвами полицейского насилия - прим. ТАСС)? - говорится в статье Браверман. - Демонстранты, придерживающиеся правых взглядов и националисты, которые проявляют агрессию, совершенно оправданно получают жесткий отпор, однако толпы сторонников Палестины (среди которых много левых активистов - прим. ТАСС), демонстрирующих почти такое же поведение, в основном игнорируются, хотя эти люди явно нарушают закон. <...> Если [очередное пропалестинское] шествие состоится, то общественность будет ожидать гораздо более решительного и активного подхода полицейских к проявлениям ненависти, нарушениям условий проведения акций и общественного порядка".

Статья Браверман была опубликована в преддверии очередного субботнего шествия в поддержку Палестины в Лондоне, которое будет совпадать по времени с государственными мероприятиями по случаю Дня поминовения павших в Первой мировой войне и других конфликтах. Браверман, глава правительства Риши Сунак и министр обороны страны Грант Шэппс высказывались за отмену массовой акции, однако глава Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что не видит для этого достаточных оснований. Британская полиция независима от МВД в своей повседневной работе, и министр не может отдать прямого указания о запрете уличного шествия, так как для этого соответствующий запрос должен поступить от Скотленд-Ярда.

Попытку давления на Роули и его подчиненных со стороны главы ведомства встретили критикой многие британские политики, в том числе представители правящей Консервативной партии. Иветт Купер, занимающая пост главы МВД в теневом правительстве лейбористов назвала заявления Браверман "крайне безответственной и опасной попыткой подорвать доверие к полиции в это непростое время, лишить ее независимости в принятии решений, а также разжечь рознь в обществе". Британские политические обозреватели крайне негативно восприняли и сравнение активистов, поддерживающих Палестину, с участниками массовых демонстраций в Северной Ирландии, к которому прибегла Браверман в своей статье. Министру указали, что на улицы Ольстера сейчас в основном выходят группы лоялистов, поддерживающих Brexit и сохранение союза с Великобританией, а не республиканцы, выступающие за объединение острова.

Характер протестов

В Скотленд-Ярде подчеркивают, что массовые акции, которые в Лондоне уже четыре недели подряд организуют противники военной операции Израиля в секторе Газа, носят в целом мирный характер. Подчеркивалось, что среди десятков тысяч участников общественный порядок нарушали лишь отдельные небольшие группы. Сообщалось также о случаях демонстрации символики, которую можно трактовать как одобрение действий ХАМАС и призывы к уничтожению Израиля. Больше ста человек были задержаны полицией за последний месяц за нарушения порядка в ходе демонстраций.

4 ноября участники акций вели себя более агрессивно, чем раньше, скандируя лозунги "Решение только одно - интифада, революция" и пытаясь создать препятствия движению автотранспорта и работе вокзалов не только в Лондоне, но и в других городах страны, где также проходят пропалестинские акции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября порядка 3 тыс. боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.