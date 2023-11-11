Секретарь Совбеза Украины допустил уступки по нацменьшинствам ради вступления в ЕС

Алексей Данилов отметил, что с этим не должно возникнуть никаких сложностей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украина может пойти на уступки в вопросах языка и нацменьшинств ради вступления в ЕС. Об этом заявил секретарь ее Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС, - сказал он в эфире "Украинского радио". - Сложного там ничего нет, и я не думаю, что для нас это будет трудно. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах".

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью британской газете Financial Times, что украинские власти готовы изменить правила использования языков национальных меньшинств в школах, чтобы устранить препятствия на пути к инициированию переговоров о вступлении в ЕС. По информации газеты, вопрос о языковых правах венгерского и румынского меньшинств на Украине является "главным потенциальным препятствием" на пути к официальным переговорам Брюсселя с Киевом о вступлении в ЕС. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о готовности наложить вето на этот процесс из-за вопроса о правах языковых меньшинств, обвиняя Киев в "венгерофобии".

В то же время Стефанишина исключает подобные меры в отношении русского языка. В четверг она выступила с утверждением, что "на Украине нет русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий, в том числе поработать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств.

Закон о нацменьшинствах

В конце 2022 года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств права и свободы, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". После принятия закона эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что несколько положений этого документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В сентябре Верховная рада утвердила поправки в закон. В них определяется, что такое нацменьшинства, уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых нацменьшинства составляют большинство. Кроме того, разрешается, в частности, использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, издавать для школьников бесплатные учебники на языках нацменьшинств. Власти также займутся разработкой методологии использования языков меньшинств в определенных регионах.

При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".