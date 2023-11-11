11 ноября, 08:41,
обновлено 11 ноября, 08:54
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об ответном артиллерийском огне на запуск снаряда из Ливана

По данным армейской пресс-службы, ни одного беспилотника, попавшего на территорию еврейского государства, не обнаружили

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары в Ливане по месту запуска снаряда в направлении населенного пункта Маргалиот на израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Был зафиксирован запуск [снаряда] в направлении населенного пункта Маргалиот, который упал в незаселенной местности. Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по месту запуска в Ливане", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "некоторое время назад на севере Израиля прозвучали сирены, предупреждающие о вторжении вражеского летательного аппарата". "Ни одного беспилотника, проникшего на территорию Израиля, обнаружено не было", - указали военные.

"Кроме того, ночью был зафиксирован запуск по летательному аппарату ЦАХАЛ, действовавшему в районе границы с Ливаном. Беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по установке, из которой был произведен пуск", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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